Sonia Rolland : Tendre maman, working-girl... une beauté naturelle multifacette

Son CV est aujourd'hui si bien rempli qu'on en oublierait presque que Sonia Rolland a porté l'écharpe de Miss France durant toute l'année 2000. Dix-sept ans après, l'ancienne reine de beauté de 36 ans impressionne par sa détermination, son engagement et la beauté naturelle qu'elle dégage au quotidien.

Brillante lors de grands événements, comme pour sa récente montée des marches au Festival de Cannes au côté de son compagnon Jalil Lespert, Sonia Rolland l'est tout autant lorsqu'elle abandonne les artifices des sorties mondaines. Star honnête qui n'a pas peur de se montrer sans maquillage, elle a pris pour habitude de partager son quotidien sur les réseaux sociaux. Tous les rôles s'y mêlent... Celui de personnalité convoitée invitée à de nombreuses soirées mais aussi celui plus simple de maman qu'elle aime tout particulièrement mettre en avant et dont elle est si fière. Proche de ses deux filles, Tess (10 ans) , née de sa relation avec Christophe Rocancourt et avec qui elle pose pour Mixa, et Kahina (6 ans), née de son amour pour Jalil Lespert, Sonia Rolland publie leurs instants de tendresse, tout comme ceux qu'elle partage avec son amoureux depuis près de dix ans.

À la tête d'une association baptisée Maïsha Africa qu'elle a créée en 2001 pour venir en aide aux enfants orphelins du Rwanda, Sonia Rolland a fondé sa société de production avec un objectif en tête, celui de produire un documentaire sur les 20 ans de la reconstruction du Rwanda. Elle planche actuellement sur un autre projet fortement inspiré de son histoire personnelle : l'écriture d'un scénario racontant l'histoire de Nadia qui arrive en France et se présente au concours de Miss France