Sophia (Secret Story 10) enceinte : Le sexe et le prénom de son bébé dévoilés

Sophia ne souhaite rien cacher de sa grossesse à ses abonnés. Ce mardi 10 avril 2018, la candidate de Secret Story 10 a dévoilé le sexe de son bébé à ses abonnés, sur Instagram. La belle brune a même accepté de révéler son prénom.

"Nous avons le plaisir de vous annoncer que notre futur baby est un garçon. On a choisi qu'il s'appellera DIXON. On l'aime déjà tellement, on voulait vous faire partager notre bonheur. L'arrivée est prévue pour septembre #baby #boy #me #you #september #love #couplegoals #couplepic #amoureux #bohneur #evidence", a-t-elle légendé une photo sur laquelle son compagnon et elle posent devant le berceau de leur bébé. Au dessus est inscrit le prénom du bout'chou.