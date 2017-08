Sophia (Secret Story 10) frustrée par son régime : "J'ai pris 8 kilos"

Depuis sa participation à Secret Story 10, Sophia a pris du poids. En effet, c'est ce qu'elle a affirmé lors d'un récent entretien via webcam accordé à Sam Zirah. La jolie brune a alors confié avoir pris "8 kilos" depuis son élimination de l'émission d'enfermement de NT1.

Et si "tout le monde dit que ça [lui] va bien", Sophia n'est pas satisfaite de sa nouvelle silhouette. "Pour une danseuse c'est dramatique", a-t-elle lancé. Plus encore, l'ex-compagne de Julien Geloën, grand gagnant de Secret Story 10, a indiqué ne plus rentrer dans "[ses] jeans taille 34" et mettre désormais du 36.

Afin de retrouver sa silhouette d'origine, la jolie Cannoise est "en train de faire une diet". Ainsi, elle ne mange "que des endives". Lorsque la faim se fait ressentir, Sophia complète avec une pomme. Et en soirée, elle s'autorise "un ou deux verres de vin blanc". À ce régime alimentaire pour le moins drastique, elle joint une préparation physique soutenue puisqu'elle pratique la course et la nage régulièrement afin de tonifier son corps.

Un combiné qui a semble-t-il fait ses preuves. En effet, l'ex-habitante de la Maison des Secrets a révélé avoir perdu 3 kilos en une semaine. Toutefois, Sophia "n'en peut plus". "C'est frustrant, je suis blasée", a-t-elle avoué.

D'autres candidates de l'émission avaient révélé avoir pris du poids durant leur passage dans la Maison des secrets. Maéva avait déclaré avoir pris "4-5 kilos", tandis que Sarah en avait pris 6.