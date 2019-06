Sophie Brafman (C'est au programme) : Photos et confidences sur son mariage

Sophie Davant et son équipe étaient de retour dans un nouveau numéro de C'est au programme sur France 2, ce jeudi 27 juin 2019. Et, au cours de sa chronique mode, Sophie Brafman a donné une petite indication sur son mariage, un renouvellement de voeux plus précisément, qui s'est déroulé le 21 juin 2019.

Ce matin, la belle blonde de 39 ans a dédié sa chronique à certains grands créateurs désormais devenus accessibles à tous. Mais avant de lancer le magnéto, Sophie Davant lui a demandé comment s'était déroulée la cérémonie. "C'est très gentil. Merci, ça s'est bien passé", a alors répondu la chroniqueuse.

Si elle n'a pas donné de plus amples détails, Sophie Brafman a dévoilé quelques photos sur ses réseaux sociaux. Sur Instagram, elle a partagé un montage sur lequel on la découvre en train d'échanger ses alliances avec son époux Uriel ou de câliner l'une de ses proches. L'occasion d'observer qu'elle avait misé sur une robe blanche dos-nu et très simple. Côté coiffure, elle avait opté pour un chignon.