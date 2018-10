Sophie Davant dévoile une photo d'elle enfant : "Vous me reconnaissez ?"

Mercredi 24 octobre 2018, Sophie Davant a fait une surprise à ses nombreux abonnés sur Instagram.

L'animatrice d'Affaire conclue sur France 2 a en effet dévoilé une archive personnelle en noir et blanc sur laquelle on la voit en train de prendre la pose enfant, toute mignonne et très souriante dans sa blouse à rayures. "Vous me reconnaissez ? #sophiedavant #souvenir #enfance #blackandwhite #bw", a indiqué la maman de Nicolas (25 ans) et Valentine (22 ans), fruits de ses amours passées avec Pierre Sled.

Nombreux sont les internautes à avoir souhaité réagir à cette publication inattendue. "Vous étiez déjà toute mignonne", "Vous n'avez pas changé... Enfin, si peu !", "Magnifique, une vraie poupée", "Trop mignonne ! On reconnaît bien vos yeux malicieux", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Ce jeudi 25 octobre, Sophie Davant s'est une nouvelle fois saisie de son compte Instagram mais cette fois pour dévoiler une série de photos en noir et blanc, dont certaines très grimaçantes, en compagnie de sa fille Valentine. "La mère et la fille. #merefille #maman #sophiedavant #photomaton #blackandwhite #bw", a-t-elle simplement légendé.