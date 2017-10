Sophie Davant engagée pour les femmes avec Énora Malagré

Le 11 octobre célèbre la journée des filles et de leurs droits, en plein scandale Harvey Weinstein cette année. C'est dans ce contexte que Lisa Azuelos a organisé la projection de courts métrages pour lutter contre les violences faites aux femmes. À l'origine de la création de l'association Ensemble contre la gynophobie, la réalisatrice française a pu compter sur la présence et le soutien de plusieurs personnalités : les animatrices Sophie Davant et Énora Malagré, mais aussi la designer et décoratrice d'intérieur Sarah Lavoine.

Touchée par les courts métrages projetés au Club 13, à Paris, l'ancienne chroniqueuse de Touche pas à mon poste a partagé son émotion sur Instagram. "Soirée merveilleuse et nécessaire... Tous ensemble contre la gynophobie !!! Merci à @lisazuelos d'être une de ces femmes qui porte ce combat haut et fort... Du coup pour l'occas : 'slogan' #freethenipple ! Soyons fières d'être des femmes. (Et je veux pas plomber la soirée mais N'oubliez pas qu'une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint...)", a publié Énora Malagré.