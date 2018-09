Sophie Davant exigeante : "J'ai toujours besoin de me prouver quelque chose"

Sophie Davant ne chôme jamais ! Depuis le 20 août 2018, l'animatrice de France 2 présente la saison 2 d'Affaire conclue - dont deux épisodes sont diffusés chaque jour à 16h20 du lundi au vendredi - qui séduit de plus en plus de téléspectateurs. Elle continue également d'officier dans C'est au programme à 10h sur la deuxième chaîne française. Si tout lui sourit professionnellement, Sophie Davant n'est pas satisfaite à 100% de son travail...

C'est lors d'un entretien avec nos confrères de Télé 7 Jours que Sophie Davant a révélé son besoin d'en faire toujours plus et de "chercher à être reconnue" : "Je me suis fait connaître en présentant la météo, après avoir fait des études de journalisme et de langues. J'ai toujours eu besoin de me prouver quelque chose", a-t-elle déclaré avant d'ajouter : "Même si Affaire conclue est un succès, et que c'est très agréable, je pense encore que je peux m'améliorer."

Exigeante envers elle-même, Sophie Davant s'étonne encore des réactions positives de son public : "Ce qui me surprend, maintenant, ce sont les gens qui viennent voir l'émission pour me rencontrer, me parler. J'ai l'impression qu'Affaire conclue est la synthèse de tout ce que j'ai pu faire de bien à la télévision depuis trente ans", a-t-elle conclu.

Une interview à retrouver dans son intégralité dans le prochain Télé 7 Jours, disponible le 3 septembre 2018 en kiosques.