Sophie Davant hospitalisée "à cause" de Gérard Holtz: "J'ai pas pu lui dire non"

Mardi 2 mai, Sophie Davant était invitée sur le plateau de C à vous sur France 5 afin de faire la promotion de son livre coécrit avec le psychiatre Christophe Fauré, Il est temps de choisir sa vie (éditions Albin Michel). A cette occasion, elle a révélé avoir été hospitalisée "à cause" de Gérard Holtz.

L'histoire s'est déroulée au début de la carrière de l'animatrice âgée aujourd'hui de 53 ans. Elle commeçait en tant qu'animatrice météo sur France 2 et son ami Gérard Holtz lui a fait une proposition alléchante : "Il s'était dit, tiens cette fille, elle est sportive et tiens, je vais lui proposer de faire des reportages pour mon émission de sport que je présente le samedi après-midi. Evidemment c'était génial comme proposition", confie-t-elle. Et de poursuivre : "Je me suis dit, je ne peux pas consacrer suffisamment de temps aux reportages donc je vais tout mal faire. Je n'ai pas pu lui dire non, mais j'ai été hospi­ta­li­sée tellement j'ai eu mal au ventre. Et ça s'est dénoué quand j'ai dit non..."

Si à l'époque Sophie Davant n'a pas osé s'affirmer, l'animatrice a appris depuis à écouter "les petits signaux d'alertes" de son corps. "C'est un apprentissage, c'est savoir se faire confiance. (...) Ça m'est arrivé à plusieurs reprises dans ma vie qu'on me propose quelque chose et je sentais au fond de moi, que ce n'était pas juste, que ce n'était pas le bon moment, que j'avais d'autres choses à faire avant. J'ai mis des années à savoir dire non...", continue-t-elle.

Heureusement cette histoire s'est bien terminée, l'ex-compagne de Pierre Sled a vu son état de santé vite s'arranger et Gérard Holtz ne lui en a pas tenu rigueur.