Sophie Davant : "Jean-Luc Delarue était un petit garçon très vulnérable"

Samedi 8 avril dans On n'est pas couché sur France 2, Sophie Davant a fait la promotion de son livre Il est temps de choisir sa vie (éditions Albin Michel). Entre deux confidences, elle a évoqué sa relation avec Jean-Luc Delarue pour qui elle avait beaucoup d'affection.

Questionnée par Yann Moix sur la vie privée tourmentée de l'animateur-producteur mort des suites d'un cancer de l'estomac il y a bientôt cinq ans, la star de France 2 a déclaré : "Je ne me permettrais pas de porter un jugement sur Jean-Luc Delarue, qui était quelqu'un que j'aimais beaucoup et quelqu'un d'extrêmement brillant. Je pense qu'il avait un cerveau qui fonctionnait un peu trop, un peu trop vite, un peu trop dans tous les sens. (...) On a eu un déjeuner où il s'est confié et m'a énormément touchée car c'était un petit garçon très vulnérable et à côté de ça un homme d'affaires formidable, un homme de télé incroyable."

Pour Sophie Davant, JLD était un homme "qui avait beaucoup de blessures". "Je pense qu'on ne fait pas ce métier par hasard, on ne se met pas dans la lumière et devant les caméras par hasard, il y a quelques blessures narcissiques à soigner", a-t-elle même analysé.

Lors de cette même interview, Sophie Davant a également dévoilé que Delarue n'a pas apprécié que le public de son émission Toute une histoire, qu'il présentait et produisait, accueille si bien sa remplaçante : "J'ai déjeuné une fois avec lui, je ne l'ai pas côtoyé beaucoup parce que ça a été difficile de le remplacer, de faire des audiences qui étaient plutôt bonnes, il ne le vivait pas forcément bien."

Le 23 août prochain cela fera cinq ans que Jean-Luc Delarue est décédé.