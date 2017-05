Sophie Davant lassée de vivre avec ses enfants : "J'ai hâte qu'ils s'en aillent"

Alors qu'elle vient de célébrer ses 30 ans de carrière sur France 2, Sophie Davant a également sorti son troisième livre, coécrit avec le psychiatre Christophe Fauré, Il est temps de choisir sa vie (éditions Albin Michel). Interrogée à ce propos par Faustine Bollaert pour nos confrères du magazine Femme actuelle, l'animatrice de 53 ans à la tête de C'est au programme a accepté de parler de sa relation avec ses enfants... et sans tabou !

Sans tourner autour du pot, l'ex-compagne de Pierre Sled a fait savoir qu'elle apprécierait grandement que Nicolas (24 ans) et Valentine (21 ans) quittent enfin le foyer parental ! "J'ai hâte qu'ils s'en aillent ! Quand je rentre le soir, les canettes de bières traînent, il y a des disques partout, des platines de mixage et des bibelots. Ça pue la clope parce que dix copains sont passés... Je m'enferme dans ma chambre en attendant qu'ils s'en aillent. Je ne suis plus chez moi", a-t-elle expliqué sans mâcher ses mots. Et d'assurer : "Je n'appréhende pas le moment de leur départ. J'ai parlé du syndrome du nid vide dans mon précédent roman [Ce que j'ai appris de moi, ndlr], ce que ressentent ces mères quand les enfants partent. Moi, je ne me suis jamais oubliée."

Pour autant, Sophie Davant ne cache pas qu'elle a adoré élever ses enfants malgré son emploi du temps très chargé... mais aussi avec l'aide d'une nounou peut-être trop parfaite. "J'ai eu la chance d'avoir une nounou pour s'occuper d'eux, mais voir qu'ils préféraient rester avec elle quand je rentrais du travail a été douloureux. Durant des années, je me suis demandé si je ne devais pas m'en séparer, parce que mes enfants l'aimaient trop. Je l'ai gardée pendant vingt-trois ans, mais j'ai eu du mal à trouver ma place", a-t-elle révélé.

Une interview à retrouver en intégralité dans Femme actuelle, actuellement en kiosques.