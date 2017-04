Sophie Davant, maman cash : "La cohabitation avec mes enfants est pénible"

Alors qu'elle fête cette année ses 30 ans de carrière, Sophie Davant vient de sortir son troisième livre coécrit avec le psychiatre Christophe Fauré, Il est temps de choisir sa vie (éditions Albin Michel). Interrogée à ce propos par nos confrères du magazine Gala, l'animatrice de 53 ans à la tête de C'est au programme (France 2) a accepté de parler de sa vie de famille, de sa relation avec ses enfants... et sans tabou !

D'entrée de jeu, l'ex-compagne de Pierre Sled a effectivement fait savoir qu'elle apprécierait grandement que Nicolas (24 ans) et Valentine (21 ans) quittent enfin le foyer parental ! "Ils quittent le nid très, très lentement. J'en arrive à un stade – et je culpabilise de le dire – où la cohabitation avec les jeunes adultes qu'ils sont est un peu pénible, parce qu'ils ont leurs habitudes, leur manière de vivre, et moi la mienne", a-t-elle expliqué sans mâcher ses mots. Et de poursuivre : "Je retrouve mes bibelots déplacés pour faire la place à des platines, mes lampes poussées pour mettre des enceintes, j'ai comme objets de déco des espèces de branchements de portables qui pendouillent un peu partout, des canettes de bière qui traînent... Parfois, j'ai l'impression non plus d'être chez moi, mais d'habiter chez eux !"

Pour autant, Sophie Davant ne cache pas qu'elle adore le temps qu'elle passe en leur compagnie et ne tarit pas d'éloges à leur sujet. "Nicolas est très artiste, intellectuel, plutôt secret avec un monde personnel assez riche. Valentine a un fonctionnement plus proche du mien peut-être. Avec mes enfants, j'ai essayé d'être très présente sans être forcément sur leur dos. (...) Ile ne sont pas pourris gâtés mais c'est vrai que je ne les oblige pas à se confronter à la vraie vie, je ne les vire pas de chez moi, je ne sais pas être radicale. J'accompagne", a-t-elle commenté.

Le message est passé !

