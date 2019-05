Sophie Davant mère exigeante : confidences sur ses enfants Valentine et Nicolas

Sophie Davant cartonne quotidiennement sur France 2 avec l'émission Affaire conclue. Journaliste très aimée du public, la belle de 56 ans a réussi tout au long de sa carrière à gérer sa famille malgré sa vie professionnelle prenante et sa notoriété. À nos confères du Point, elle dévoile quel genre de mère elle avait été.

Avec son ex-mari le journaliste sportif Pierre Sled, la blonde aux cheveux courts a eu deux enfants : Valentine (23 ans) et Nicolas (25 ans). Deux jeunes adultes épanouis comme on peut le voir sur les réseaux sociaux. Le secret de cette réussite, Sophie Davant le révèle au site : "Je suis une mère exigeante. J'ai élevé mes enfants en faisant attention à leur bonne éducation, au souci qu'il faut porter aux autres. Je leur ai inculqué la notion du travail et de ne jamais considérer que tout leur serait acquis."

Et ce n'est pas parce que maman et papa gagnent bien leur vie que Valentine et Nicolas obtenaient tout ce qu'ils voulaient. L'animatrice confirme : "Je leur ai également appris la valeur de l'argent, qu'ils ne pouvaient pas se payer n'importe quoi." Dernière valeur inculquée par l'ex-couple, la curiosité : "Je crois aussi leur avoir donné le goût de la curiosité, qu'il fallait s'intéresser à tout et apprendre ! Les gens curieux et qui tout au long de leur vie veulent apprendre ne vieillissent pas et restent de grands enfants mus par leurs passions."