Sophie Davant : "On ne peut pas dire que j'ai été adulée dans ma famille"

Miss Météo de France 2 (de 1987 à 2006), co-animatrice de Fort Boyard (de 1990 à 1992) ou encore animatrice de Toute une histoire (2010 à 2016),Sophie Davant en a fait des choses en trente ans de carrière. De nombreuses expériences dont elle est très fière.

Ses parents, intellectuels, auraient en revanche préféré qu'elle suive une autre voie, comme elle l'a confié lors de son interview pour le magazine Télé 7 Jours : "On ne peut pas dire en effet que j'aie été adulée dans ma famille parce que j'étais une vedette de la télé." Ces derniers auraient préféré qu'elle soit "cartésienne, agrégée et prof". Une volonté qui n'a pas pesé sur la journaliste de 53 ans : "Cela m'a permis de ne pas me prendre pour quelqu'un d'autre."

Sophie Davant estime donc ne pas s'être perdue en trente ans de carrière. "Mes enfants n'ont pas l'air d'avoir honte de moi", s'est-elle justifiée. Mais le meilleur est encore à venir selon la maman de Nicolas (né le 24 juillet 1993) et Valentine (née le 27 novembre 1995) : "Je me sens comme une gamine qui a le champ des possibles devant elle. Je pense même que je n'ai encore rien fait de ma vie."

Son livre Il est temps de choisir sa vie ! (publié aux éditions Albin Michel) et son émission C'est au programme sont donc loin d'être ses derniers projets.