Sophie Davant pressée de quitter ses enfants : "La cohabitation est difficile"

Samedi 20 mai 2017, Thierry Ardisson recevait Bixente Lizarazu, Izia Higelin, Laurent Baffie et son fils Benjamin ou encore Sophie Davant sur le plateau de Salut les Terriens ! sur C8. L'occasion pour l'animatrice de France 2 de revenir sur le succès de son livre intitulé Il est temps de choisir sa vie, et d'évoquer son quotidien avec ses enfants.

Ainsi, Sophie Davant a révélé être pressée que ses enfants, Nicolas, 23 ans, et Valentine, 21 ans, fruits de ses amours avec son ex-mari Pierre Sled, quittent le domicile familial.

"C'est assez marrant parce que c'est très culpabilisant de dire ça quand on adore ses enfants comme moi, et quand on a des rapports géniaux avec ses enfants comme moi, a-t-elle confié. Mais c'est vrai qu'il arrive un moment, où quand ils deviennent de jeunes adultes, la cohabitation s'avère difficile."

"Ils sont plutôt actifs, ils font plein de choses tous les deux... Là, je pense, il est temps de choisir sa vie. J'ai hâte que chacun trouve ses équilibres", a poursuivi Sophie Davant.

Des propos qui rappellent ceux tenus il y a quelques jours dans Femme Actuelle. Pour rappel, l'animatrice de 54 ans avait expliqué ne pas "appréhender le moment de leur départ" : "J'ai hâte qu'ils s'en aillent ! Quand je rentre le soir, les canettes de bière traînent, il y a des disques partout, des platines de mixage et des bibelots. Ça pue la clope parce que dix copains sont passés... Je m'enferme dans ma chambre en attendant qu'ils s'en aillent. Je ne suis plus chez moi", avait-elle alors déclaré.