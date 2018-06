Sophie Davant remplacée par Faustine Bollaert sur France 2 : "J'ai du mal..."

Sophie Davant, aux commandes d'Affaire conclue de manière quotidienne sur France 2, n'a toujours pas fait le deuil de Toute une histoire, l'émission lancée par Jean-Luc Delarue qu'elle présentait pendant plus de cinq ans. Invitée sur les ondes de RTL, la journaliste et animatrice de 55 ans a ainsi confié vouloir un jour revenir à ce genre de programme de témoignages... et en a profité pour livrer son ressenti sur Ça commence aujourd'hui, présenté par Faustine Bollaert à la case qu'elle assurait à l'époque.

"J'ai un peu regardé pour voir comment elle travaillait. Je me suis dit qu'elle tient bien la maison", lance alors Sophie Davant, bienveillante. Et de nuancer ses propos : "Mais je ne suis pas maso. Je me suis tellement investie dans Toute une histoire que j'ai du mal à m'investir en regardant Ça commence aujourd'hui." Pour elle, "c'est un peu comme dans les histoires d'amour". "Est-ce qu'il faut garder des contacts avec son ex ?", a-t-elle poursuivi, précisant qu'elle "retournera un jour d'une manière différente" au genre testimonial. "J'ai ça en moi, j'adore ça, c'est ce qui m'intéresse le plus", ajoute-t-elle.

Sophie Davant sait que "personne n'est propriétaire de sa case" et comprend la décision de la chaîne. "J'ai pu comprendre à un moment que l'on veuille changer d'émission. Hélas, ce changement n'a pas été couronné de succès", poursuit-elle faisant référence aux audiences réalisées par l'émission de Faustine Bollaert, inférieures à celles de Toute une histoire à l'époque.