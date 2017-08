Sophie Davant, sa blague osée : "50 euros, ça fait pas cher pour une pipe"

Tout va bien pour Sophie Davant et sa nouvelle émission, Affaire conclue : tout le monde a quelque chose à vendre. Les audiences sont bonnes depuis le démarrage le 21 août, et plus particulièrement celles du lundi 28 août, où la célèbre animatrice a été suivie par 428 000 téléspectateurs, soit 6,2% de l'ensemble du public présent devant leur petit écran entre 16 heures et 16h45. Une belle performance pour Sophie Davant, dont l'humour caustique a encore fait des siennes lors de ce sixième numéro.

Lorsqu'un particulier prénommé Christophe débarque avec un objet pour le moins original, une pipe à eau, dite "pipe chinoise", c'est la porte ouverte à toutes les possibilités. L'individu souhaite la vendre à 150 euros mais le commissaire priseur de l'émission, Harold Hessel, n'est pas de cet avis. Selon lui, cette "pipe" pourrait se vendre maximum cinquante euros. Très naturellement, Sophie Davant réagit et lance : "Ça fait pas cher pour une pipe, 50 euros !".

Mais très vite, après un léger blanc, l'animatrice de 54 ans se rend compte que sa phrase peut avoir un autre sens, et commence à rire, gênée. Elle ajoute alors : "Ça ne fait pas cher payé !" Finalement, cette "pipe chinoise" est partie pour 90 euros, et Christophe, son ancien propriétaire tout heureux de ce revirement de situation, en a lui aussi profité pour faire une blague tout aussi graveleuse : "Une pipe pour 90 euros à Paris, c'est donné !"