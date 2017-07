Sophie Davant : Une embrouille avec Stéphane Bern évitée grâce à un SMS ?

Dès la rentrée prochaine, Sophie Davant (54 ans) animera une émission consacrée aux enchères durant les après-midis de France 2 : Affaire conclue. Interrogée par nos confrères de Télé-Loisirs, l'animatrice a évoqué ce nouveau challenge qui avait été confié à Stéphane Bern dans un premier temps...

Concernant son retour en quotidienne sur le service public après l'arrêt difficile pour elle de Toute une histoire, la sublime quinqua a commenté : "Je ne vis pas ça comme une revanche, mais plutôt comme un défi. Je suis avant tout une compétitrice ! Je vis cette situation très calmement, d'autant que ce n'était pas forcément mon souhait de retrouver une quotidienne l'après-midi." Et de poursuivre sur son futur rôle dans Affaire conclue : "La chaîne n'attend pas que je sois une experte. On m'a demandé d'être moi-même, c'est-à-dire vivante et très joyeuse. Je vais laisser libre cours à ma personnalité et m'intéresser aux histoires liées aux objets mis en vente."

Interrogée ensuite sur le fait de n'avoir été qu'un plan B après le refus de Stéphane Bern d'animer cette émission, Sophie Davant a révélé : "Stéphane était tout à fait légitime, car c'est un domaine qu'il connaît parfaitement. Mais il avait envie de passer à autre chose... Quand on m'a proposé l'émission, je lui ai immédiatement envoyé un message. Je lui ai demandé s'il avait bien refusé car je ne voulais pas qu'il y ait de soucis entre nous. Il m'a confirmé que c'était le cas et a été sensible à ma démarche."

Une interview à découvrir en intégralité dans Télé-Loisirs du 17 juillet.