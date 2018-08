Sophie de Wessex: La comtesse copie le look de Julia Roberts dans Pretty Woman !

Dimanche, la comtesse Sophie, qui complétait son look au moyen d'espadrilles Penelope Chilvers, était accompagnée de sa fille Lady Louise Windsor, 14 ans, en robe à fleurs bleue. Marraine de la Fédération anglaise de hockey, la belle-fille de la reine Elizabeth II, qui avait organisé quelques jours plus tôt une réception au palais St James en l'honneur de la Coupe du monde de la discipline, a assisté à la victoire écrasante (6-0) de l'Irlande aux dépens de Pays-Bas, puis a remis les médailles aux participantes.

Ce lundi 6 août, Sophie et Louise, habillées beaucoup plus casual, étaient à nouveau de sortie ensemble, rencontrant dans la marina Haslar au port de Portsmouth The Association of Sail Training Organisations, la principale organisation britannique de voile.