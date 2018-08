Sophie Ellis-Bextor enceinte : A 39 ans, elle attend son 5e enfant

Tomber enceinte semble au bout du compte si naturel pour Sophie Ellis-Bextor que la chanteuse de 39 ans n'a même pas mis de formes particulières pour annoncer sa cinquième grossesse : c'est en effet de manière totalement impromptue, au détour de la conversation et en pleine promo, qu'elle a révélé l'heureuse nouvelle !

Tout juste rentrée de vacances en famille à bord du paquebot Britannia, Sophie Ellis-Bextor avait rendez-vous en fin de semaine dernière dans les studios de BBC Radio 2 afin d'y parler de son nouvel album, The Song Diaries, dans la populaire matinale de l'animateur Chris Evans. "L'album sortira à peu près au même moment que mon cinquième enfant. Parce que je vais avoir mon cinquième bébé. C'est dingue !", a-t-elle ainsi lâché en direct, provoquant une salve d'applaudissements dans les locaux de la station, avant de confier qu'elle ignore encore le sexe de l'enfant.

Mariée depuis le 28 juin 2005 au musicien Richard Jones, bassiste du groupe de rock anglais The Feeling, Sophie Ellis-Bextor est déjà maman de quatre garçons : Sonny, né huit mois seulement après la rencontre de ses parents en 2002, Kit, Ray et Jesse. Chris Evans, qui attend quant à lui des jumeaux avec son épouse Natasha, avec qui son invitée du jour est amie, lui a alors demandé si la grossesse et le fait d'être parent deviennent plus facile avec le nombre des enfants : "Non, je ne crois pas, non, lui a-t-elle répondu. Mais on est plus détendu face au chaos... dit la femme qui vient juste de partir avec Richard et cinq enfants - parce que notre aîné a amené un copain. J'avais pris un bouquin, ce qui était sans doute la chose la plus optimiste que je puisse faire, et je ne l'ai même pas ouvert. Et ça, c'est sans bébé ! Mais j'en ai un qui a 2 ans."

La famille de Sophie Ellis-Bextor et Richard Jones s'est offert une croisière à travers l'Europe à bord du Britannia, comme elle l'a révélé à ses abonnés Instagram alors que leur périple avec l'organisme de croisières P&O touchait à son terme. "Nous avons mangé des spaghetti à Rome, des couteaux à Barcelone, de la pizza à Pise et des moules à Cannes (on n'a pas fait que manger, mais honnêtement c'est tout ce qui m'importe). Les enfants ont adoré la liberté qu'ils ont eu à bord du bateau, avec sa piscine, ses clubs pour les jeunes et tous les divertissements. Zéro coup de soleil, hourra ! De joyeux souvenirs à rapporter à la maison", écrivait-elle en résumé. Des aventures qu'on a pu suivre épisode après épisode sur le compte de son époux également.