Sophie Ellis-Bextor: Sortie avec son 5e enfant, quatre mois après l'accouchement

"Il est arrivé ! Mickey Jones est né aujourd'hui, il pèse 3,1 kilos et il est incroyablement beau. Bienvenue dans notre petite famille un peu bizarre, gentil petit garçon", écrivait Sophie Ellis-Bextor sur son compte Instagram, le 7 janvier dernier. Depuis, la jeune maman est sur un petit nuage.

Mardi 9 avril 2019, l'interprète du tube Murder on the Dancefloor a été vue quittant les locaux BBC Radio Two, à Londres, son bébé confortablement installé contre elle. La chanteuse était aussi accompagnée de son mari Richard Jones. Avant de se dégourdir les jambes et de prendre l'air, la star n'a pas manqué de faire la promotion de son dernier disque intitulé The Song Diaries, paru au mois de mars. Une double casquette de mère et de chanteuse qui lui demande de la souplesse et de l'organisation, sachant qu'elle est à la tête d'une grande tribu. En effet, avec son époux bassiste du groupe The Feeling, elle a déjà quatre garçons, Sonny (14 ans), Kit (9 ans), Ray (6 ans) et Jesse (3 ans) !

Sophie Ellis-Bextor, qui a été vue souriante, semble avoir repris du poil de la bête alors qu'elle a appris, peu après la naissance de son fils, la mort de sa grand-mère, Sybil Bextor. "Ma magnifique, adorable, drôle, intelligente et aventurière grand-mère est morte aujourd'hui. La voici il y a deux semaines quand elle a rencontré son arrière-petit-fils. C'était une grand-mère fabuleuse... elle est restée en forme, active et avait toujours le sourire aux lèvres. Elle était aimée de tellement de monde, elle manquera beaucoup. J'espère pouvoir être comme elle et vivre une longue vie comme elle l'a fait. R.I.P. Sybil Bextor", a écrit la chanteuse en légende d'une photo sa mamie posant avec son cinquième enfant.

Thomas Montet