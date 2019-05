Sophie (Koh-Lanta 2019) quittée par son mari : "Je ne m'y attendais pas..."

Sophie a été, tout comme Brice, éliminée de Koh-Lanta, la guerre des chefs (TF1) vendredi 10 mai 2019. Elle quitte donc le camp de la tribu réunifiée après une belle aventure durant laquelle elle a souffert de coups de mou. En exclusivité pour Purepeople.com, la kitesurfeuse raconte que c'est sa rupture avec son mari, deux semaines avant son départ pour les îles Fidji, qui l'a perturbée.

Ils ont partagé sept ans de leur vie, accueilli leur petite Anita... avant de se séparer. Sophie a mal vécu cette rupture brutale. D'autant plus qu'elle est survenue très peu de temps avant de se lancer dans l'aventure. "Je ne vais pas le cacher, ça a été vraiment difficile pour moi. Deux semaines avant de partir, mon mari et moi nous sommes séparés. Je ne m'y attendais pas du tout. J'ai fait l'aventure comme ça, dans cet état d'esprit", confie-t-elle.

Sur le camp Jaune puis Blanc, l'acolyte de Béatrice et Steeve a multiplié les moments de craquage et les baisses de moral. "Je ne vais pas essayer de me trouver des circonstances atténuantes, mais je ne partais pas sereine, avoue-t-elle. C'est arrivé très vite, j'ai été très déstabilisée. Sept ans de vie commune et on vous dit, comme ça : 'Bon allez, maintenant c'est terminé !' On a vécu une année difficile, mais je ne m'attendais pas du tout à ce que ça s'arrête brutalement comme ça, avant de partir."

Lors de son retour en France, Sophie a voulu "prendre son temps" après cette "aventure de fou". "Et je n'ai pas franchement eu le choix, on ne me l'a pas laissé en fait. On m'a dit : 'Bon bah maintenant, ce serait pas mal que tu bouges et que tu trouves un appartement'", dit-elle. Après avoir fêté Noël avec ses parents et sa fille, Sophie a déménagé. "Tout a été très vite, c'était difficile. Je n'ai pas eu le temps de garder mon esprit aux Fidji, j'ai dû retourner à la réalité rapidement et ce n'était pas le meilleur moment de ma vie. Heureusement, j'avais l'amour de ma vie avec moi !", conclut l'aventurière.

