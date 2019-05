Sophie (Koh-Lanta 2019) séparée du papa de sa fille : "Ça a été un choc"

La faim, l'hygiène inexistante, la fatigue... Pour certains aventuriers de Koh-Lanta, la guerre des chefs (TF1) ces épreuves physiques ne sont rien face au manque des proches. C'est le cas de Sophie, qui souffre de ne pas avoir de nouvelles de sa petite Anita âgée de 5 ans. Auprès de nos confrères de France dimanche, l'aventurière se confie à ce sujet et évoque également sa rupture avec le père de fille.

Si certains ont toujours rêvé de participer à Koh-Lanta, Sophie s'est décidée à envoyer sa candidature après sa rupture. "J'avais besoin de faire quelque chose pour moi (...). Je me suis dit que Koh-Lanta était parfait pour ça, lance-t-elle. Cette année, je me suis séparée du papa de ma fille et ça a provoqué une sorte de déclic. C'était quelqu'un de très important dans ma vie. On a vécu sept ans ensemble et construit des projets comme lancer mon magazine féminin de kitesurf."

Finalement, après tant d'années d'amour, ils ont rompu. "Cette séparation à été un choc, comme si un des piliers qui me tenait debout s'était effondré", confie-t-elle. Toutefois, elle reste en bons termes avec le papa d'Anita. En effet, ce dernier l'a même "encouragée à vivre [son] aventure à fond". "Il m'a libérée, assure-t-elle. Il connaît mes failles et sait que j'ai parfois des problèmes de confiance en moi."

Si elle a surmonté cette rupture, la kitesurfeuse de 34 ans a mal vécu la séparation avec sa fille durant le tournage. "J'ai l'habitude de partir en voyage sans elle pour mon travail, mais être sans nouvelles, ne pas savoir comment elle se sent, ni si elle a fait un cauchemar, c'était terrible, déclare Sophie. Je n'avais qu'une crainte : qu'elle m'oublie." À son retour des Fidji, l'aventurière a réservé une belle surprise à Anita en lui allant la chercher à l'école. "Elle s'est rapprochée de moi et a mis ses mains sur mon visage, se demandant si j'étais bien réelle. Elle m'a serrée très fort et s'est mise à pleurer de joie", se souvient Sophie. Un moment intense riche en émotion !

