Sophie Marceau à Cannes : Pourquoi l'actrice a fui la montée des marches...

Alors qu'elle nous a toujours habitués à faire des apparitions très sexy au Festival de Cannes, Sophie Marceau a choisi cette année de ne pas assurer la traditionnelle montée des marches. Pourtant, l'actrice de 50 ans était bel et bien sur la Croisette lors de la 70e édition qui s'est clôturée le 28 mai dernier, comme nous l'apprend le magazine VSD (numéro daté du 8 juin).

Présente pour "participer à des rendez-vous professionnels", la star française a en effet été aperçue à deux pas de l'hôtel Majestic par des témoins chanceux qui l'ont décrite "rayonnante". Venue de Paris pour un bref aller-retour, Sophie Marceau avait "la tête dans le guidon" et n'a donc pas jugé nécessaire de s'afficher sous la lumière des projecteurs en foulant le tapis rouge. Celle qui avait été membre du jury en 2015 était ainsi en déplacement pour les besoins de son nouveau film en tant que réalisatrice, Mrs Mills. Après Parlez-moi d'amour (2002) et La Disparue de Deauville (2007), la sublime comédienne se penche aujourd'hui sur la réalisation d'une comédie "solaire" et décalée dans laquelle elle donnera la réplique au grand et hilarant Pierre Richard.

Après une année difficile, la star aspire à plus de "légèreté"

Le tournage a officiellement démarré quelques petits jours après son passage à Cannes, le 29 mai, et devrait se clôturer le 20 juillet prochain à Shanghai. Un nouveau projet qui tombe à point nommé pour cette artiste touche-à-tout qui a sans cesse besoin de se réinventer. "J'avais envie de quelque chose de plus léger, de bienveillant, de positif. On le sait aujourd'hui, le monde est plus dur, plus complexe et je suis dans un état d'esprit qui me porte à plus de légèreté", a-t-elle déclaré au sujet de son nouveau film dans les colonnes du magazine Film Français. Mrs Mills narre la rencontre d'Hélène (jouée par Sophie Marceau, donc), une éditrice de romans d'amour qui mène une vie solitaire, et Mrs Mills, une vieille Américaine excentrique (jouée par... Pierre Richard !) qui, en s'installant dans l'appartement d'en face, va bouleverser le quotidien de la première.

2017 est donc bien celle de la "légèreté" et de tous les nouveaux défis pour la maman de Vincent (21 ans) et Juliette (14 ans). Il faut dire que l'année précédente avait été particulièrement éprouvante, puisqu'elle avait débuté par la mort de son premier amour, le metteur en scène Andrzej Zulawski, père de son fils. En décembre, Sophie Marceau avait de nouveau été frappée par le deuil après la mort de sa maman adorée, Simone Maupu, vaincue par le cancer à l'âge de 76 ans. Aujourd'hui, celle qui a également vécu une romance de dix mois avec le chef Cyril Lignac (avant de rompre en novembre dernier) s'investit à fond dans le cinéma... Pour le meilleur et pour le rire.