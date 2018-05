Sophie Marceau, digne mais grave au coeur d'une vidéo choc

Choquer et montrer l'envers du décor pour mieux interpeller le consommateur. C'est le credo de l'association L214, qui défend la cause animale et enchaîne les buzz et autres vidéos choc depuis plusieurs mois. Ce dimanche 20 mai 2018, L214 a publié une nouvelle vidéo longue de deux minutes avec Sophie Marceau en vedette. En toute sobriété, la voix grave mais ferme, l'actrice et réalisatrice commente des images pour beaucoup insoutenables et appelle à signer une pétition demandant l'arrêt de l'élevage des poules en cages.

"Plus de 180 000 poules sont entassées dans des cages qui s'alignent à perte de vue sur plusieurs étages. Ces oiseaux n'auront jamais connu le soleil, le ciel, ni même l'herbe, seulement le contact dur et inconfortable du sol grillagé de leur cage", explique la star française pendant que des images défilent. Elle poursuit en expliquant que dans ces élevages, "des poules meurent", que "tous les corps ne sont pas ramassés et que certains sont laissés dans les cages où ils finissent par se décomposer". Des images aussi tristes que choquantes.

Outre la pétition, Sophie Marceau a également interpellé les députés, à la veille de la discussion à l'Assemblée nationale sur le projet de loi faisant suite aux Etats Généraux de l'alimentation. Ce projet de loi vise une alimentation "saine et durable" et comprends des volets et amendements concernant l'arrêt de l'élevage en cage.

En décembre dernier, l'association avait utilisé le même procédé avec des images similaires, tournées également dans un élevage "de 130 000 poules" des Côtes d'Armor, avec cette fois-ci le concours de Stéphane Bern. Les aviculteurs de la région avaient alors réagi en déclarant que ces images étaient "choquantes, mais ne reflètent en rien la réalité dans les élevages de poules pondeuses français".