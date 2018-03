Sophie Marceau et Miss France, deux beautés réunies pour l'amour du show

Le 3 mars 2018, Patrick Sébastien va éblouir les téléspectateurs avec un nouveau numéro de l'émission Le Plus Grand Cabaret du monde. Au premier rang durant l'enregistrement de l'émission se distinguaient deux des femmes les plus acclamées de France : Sophie Marceau, coqueluche hexagonale depuis plus de trente ans venue avec Pierre Richard, son partenaire dans Madame Mills, et Miss France 2018, Maëva Coucke. Radieuses, elles ont brillé et ont eu les yeux brillants devant les prestidigitateurs et acrobates exceptionnels de l'émission de France 2.

Présente au Salon de l'agriculture, Maëva Coucke a toujours un agenda bien rempli, elle qu'on a croisé le 20 février au Printemps Haussmann pour fêter le Nouvel An chinois. La sublime rousse ne manque pas de sollicitations depuis qu'elle a décroché la couronne, succédant à Alicia Aylies. Dans Le Plus Grand Cabaret du monde, elle s'est retrouvée non loin de Jean-Baptiste Maunier, la révélation des Choristes, qui donne désormais la réplique à Victoria Abril dans la pièce Paprika. Le violoncelliste Gauthier Capuçon, frère de Renaud, le journaliste Patrick Poivre d'Arvor, l'acteur et réalisateur Pierre-François Martin-Laval - à l'affiche de Gaston Lagaffe -, les humoristes Richard Badouri et Virginie Hocq ainsi que l'expert en sports Gérard Holtz étaient également de la partie.

Femme libre, maman sereine et artiste épanouie, Sophie Marceau va nous faire découvrir sa nouvelle réalisation le 7 mars. Pour sa comédie Madame Mills, dans laquelle elle joue également, elle a choisi pour partenaire l'irrésistible Pierre Richard, qu'elle grime en femme pour les besoins de son histoire. Découvrez les truculentes images du Grand blond travesti qui nous rappelle forcément Robin Williams (Mrs Doubtfire) ou Dustin Hoffman (Tootsie).

L'histoire : Hélène est éditrice de romans à l'eau de rose et mène une vie rythmée par le travail. Elle se réfugie dans les livres, persuadée que la vie y est plus belle que dans la réalité. Se complaisant dans une certaine routine, son quotidien va être bouleversé par l'installation d'une nouvelle voisine, Madame Mills. Cette vieille Américaine excentrique va prendre rapidement une importance insoupçonnée dans la vie d'Hélène. Mais les apparences sont parfois trompeuses...