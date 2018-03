Sophie Marceau et son strip-tease inattendu : Elle s'explique...

Au mois de juin 2016, Sophie Marceau avait surpris et amusé ses followers sur les réseaux sociaux en dévoilant une vidéo où on la voyait rejouer la fameuse publicité du parfum Dior J'adore avec Charlize Theron, faisant un strip-tease dans un couloir d'un grand hôtel ou appartement particulier. Si la vidéo n'apparaît plus sur son compte Instagram, Anne-Sophie Lapix l'a interrogée sur ce qui l'a motivée à faire cette vidéo, lorsqu'elle l'a reçue sur le plateau du journal de 20 heures de France 2 ce 1er mars, à l'occasion de la sortie de sa réalisation, Madame Mills.

"Dans la vie je peux être un peu timide, alors qu'au cinéma on m'a demandé de faire des trucs un peu foufous et dingues ou très sérieux. C'est un terrain de jeu génial le cinéma, ça fait rêver, on peut sortir des costumes, se déguiser et ça c'est une grande chance, que mes personnages aient des terrains de jeu, d'imaginaire, de retrouver un peu d'enfance", explique la star de 51 ans.

Femme libre, maman sereine et artiste épanouie, Sophie Marceau va nous faire découvrir sa nouvelle réalisation le 7 mars. Pour sa comédie Madame Mills, dans laquelle elle joue également, elle a choisi pour partenaire l'irrésistible Pierre Richard, qu'elle grime en femme pour les besoins de son histoire. Découvrez les truculentes images du Grand blond travesti qui nous rappelle forcément Robin Williams (Mrs Doubtfire) ou Dustin Hoffman (Tootsie).

L'histoire : Hélène est éditrice de romans à l'eau de rose et mène une vie rythmée par le travail. Elle se réfugie dans les livres, persuadée que la vie y est plus belle que dans la réalité. Se complaisant dans une certaine routine, son quotidien va être bouleversé par l'installation d'une nouvelle voisine, Madame Mills. Cette vieille Américaine excentrique va prendre rapidement une importance insoupçonnée dans la vie d'Hélène. Mais les apparences sont parfois trompeuses...