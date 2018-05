Sophie Marceau, Fauve Hautot, Bérénice Bejo fêtent les 10 ans d'un duo unique

Sophie Marceau n'a pas monté les marches cannoises cette année. À Paris, l'actrice n'en a pas moins fait preuve de curiosité artistique en découvrant sur scène le spectacle Un Poyo Rojo. Mêlant danse, théâtre, acrobatie, percussions et arts martiaux, ce spectacle hors norme a célébré son dixième anniversaire sur les planches du théâtre Antoine qui le présente depuis le 7 février 2018.

Un Poyo Rojo est né, en 2008, d'un jeu de séduction entre Luciano Rosso et son amant, comme l'expliquait Télérama en 2015. D'abord joué à Buenos Aires, le spectacle s'est étoffé au fil des années. "Luciano en confie la mise en scène à Hermes Gaido, qui développe les thèmes de la virilité, de la compétition et du désir", écrivaient nos confrères. Le spectacle met en scène deux sportifs, seuls, dans leur vestiaire. Luciano Rosso est toujours sur scène, et depuis quelques années face à l'ancien rugbyman devenu danseur Alfonso Barón. Ce duo unique a joué dans le monde entier.

Le 17 mai 2018, pour le 10e anniversaire d'Un Poyo Rojo, Luciano et Alfonso se sont affrontés devant un parterre de stars. Sophie Marceau, on l'a écrit, mais aussi Serge Lama, Cristiana Reali, Claude Lelouch et sa compagne, la photographe Valérie Perrin, l'humoriste Christelle Chollet et son époux auteur et metteur en scène Rémy Caccia, la divine Fauve Hautot (qui danse à merveille de tango argentin justement dans le dernier clip de Plaza Francia), Daniel Prévost, Patrick Bouchitez, la créatrice Nathalie Garçon et son époux, l'acteur Jean-Marie Duprez, ou encore Nicole Calfan, Gérard Leclerc et Julie étaient présents.

Après le spectacle, nombre d'entre eux ont posé avec les deux artistes-athlètes. Ainsi Luciano Rosso et Alfonso Barón ont-ils été immortalisés en compagnie de José Garcia et de son épouse Isabelle Doval, le réalisateur Michel Hazanavicius et sa muse Bérénice Bejo, Bruno Madinier et son épouse Camille Jean-Robert, la réalisatrice Danièle Thompson, Pascal Elbé, Michèle Bernier et la romancière Christine Orban.

Jean-Marc Dumontet, qui est avec Laurent Ruquier l'un des propriétaires du théâtre Antoine, était également ravi de recevoir Bruno Gaccio et sa compagne, la comédienne et metteur en scène Anne-Laure Gruet, Marthe Villalonga, l'acteur François-Éric Gendron, le comédien Sébastien Thiéry, l'acteur et réalisateur Miguel Israilevich, l'auteure Sylvie Bourgeois et le réalisateur Philippe Harel (Les Randonneurs) mais aussi la journaliste Leïla Kaddour-Boudadi, l'animatrice Catherine Falgayrac, la comédienne Florence Pernel et sa fille Tina (16 ans).