Sophie Marceau : "Pas les bonnes mensurations pour une James Bond Girl"

Starisée avec La Boum, Sophie Marceau a connu de nombreux grands moments au cours de sa carrière. Parmi eux, une expérience hollywoodienne avec l'un des rôles principaux d'un James Bond, Le monde ne suffit pas. En marge d'une énième diffusion ce dimanche 28 octobre 2018 sur France 2, l'actrice aujourd'hui âgée de 51 ans a accordé une interview à Télé Loisirs dans laquelle elle revient sur les grands films de sa carrière.

Un noeud papillon dans les mains, elle a volontiers replongé dans les souvenirs de ce film réalisé par Michael Apted, où elle donnait la réplique à Pierce Brosnan en 007. "C'est toujours supervisé, écrit et produit par la famille Broccoli. C'est de rentrer un peu dans une chapelle, James Bond", avoue-t-elle, entre nostalgie et douceur. Puis elle livre une confidence amusante sur son rôle, celui d'Elektra King qui contrairement à ce que le grand public pense n'est pas celui d'une James Bond Girl. "C'est pas une James Bond Girl, je suis une vilaine dans le film ! Non, la James Bond Girl, je n'avais peut-être pas tout à fait les mensurations... Enfin quand même un peu, parce que même les vilaines doivent être jolies", glisse l'actrice avec humour, reconnaissant volontiers que son personnage était "caricatural" mais qu'elle était "rentrée dedans à fond" et avait joué le jeu sans sourciller.

Sorti en 1999, Le monde ne suffit pas avait attiré 3,5 millions de spectateurs en France et amassé quelque 360 millions de billets verts, soit le 6e plus gros succès de la franchise. À noter que le 25e opus que réalisera Cary Joji Fukunaga avec Daniel Craig dans le costume de Bond, sortira en France le 12 février 2020. Et on ne sait pas encore si une Française sera au casting... Par le passé, Claudine Auger (Miss France 1958), Denise Perrier (Miss Monde 1953), Corinne Cléry, Carole Bouquet, la Franco-Ukrainienne Olga Kurylenko, Bérénice Marlohe ou encore Léa Seydoux ont fait face à un James Bond...