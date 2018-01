Sophie Marceau, radieuse, revient en bonne compagnie après une longue absence

Sophie Marceau a toujours été très active sur les réseaux sociaux, moyen de communication qu'elle affectionne pour tenir au courant ses très nombreux admirateurs de son travail et de ses réflexions personnelles. Très scrutée par les médias, celle qui protège scrupuleusement sa vie amoureuse et qui a affronté de douloureuses épreuves ces derniers mois – la mort du père de son fils, le réalisateur Andrzej Żuławski, puis celle de sa mère – a fait un beau retour en étant très bien accompagnée du grand (blond avec une chaussure noire) Pierre Richard.

Au mois d'août, Sophie Marceau avait posté sur Instagram une photo d'elle noyée dans les rayons de soleil de l'été. Six mois plus tard, la star fait enfin son retour mais cette fois avec celui qu'elle dirige et à qui elle donne la réplique dans son film Une voisine si parfaite. En légende, elle a écrit : "Hello Comment allez vous ?? Merci d'être encore là après tous ces longs mois d'absence. Je suis trop contente de vous montrer enfin la raison de mon silence !! Mme Mills mon nouveau film ! C'est parti !! Je vous réserve des exclus et des coulisses. Vous m'avez manqué !! À très vite." Dans son InstaStory, elle a posté des captures des commentaires enthousiastes de ses fans.