Sophie Marceau, sensuelle et déterminée pour un "hommage" aux femmes

Elle fait partie des femmes les plus populaires de France, internationalement (re)connue, influente et talentueuse. Qui mieux que Sophie Marceau pour donner de la voix en ce 8 mars, Journée internationale des droits des femmes.

La star de 50 ans, féministe assumée et militante, a publié sur Instagram ce mercredi une vidéo où, pour la bonne cause, elle essaie plusieurs robes glamour, tantôt élégantes, tantôt sexy, et prend la pose dans un escalier. En légende, elle justifie cette minividéo : "Quelle est la plus belle qualité d un homme ?... Sa femme !!? Hommage à toutes les femmes du monde ?￰ Soyons solidaires et déterminées à faire respecter notre droit à la dignité et au respect. (y a encore du taff..!) La plus belle journée de l'année ? Vive les femmes."