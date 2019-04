Sophie Marceau superstar en Chine : sublime pour incarner l'élégance française

Sensuelle et élégante dans sa robe bustier noire fendue, la comédienne a apporté son aura et surtout son incroyable popularité locale à ce jeune festival. Tout aussi connue là-bas pour ses débuts dans La Boum qu'en France, une adaptation chinoise a même été envisagée en 2018, Sophie Marceau participe régulièrement à des événements promotionnels et red carpets dans l'empire du Milieu. Elle y est notamment l'égérie PSA pour les publicités de la DS. "Les Chinois aiment bien ma tronche, avait-elle commenté avec humour auprès de CNews en 2012. Malgré un quota très, très limité (...), avec trois ou quatre films français par an autorisés en Chine, j'en ai quasiment un chaque année." Pour cette édition 2019 du Festival, elle va présenter sa dernière comédie Mme Mills, une voisine si parfaite.