Sophie Tapie : Cheveux fluo, elle dévoile son nouveau look étonnant

Sophie Tapie trouve toujours de quoi surprendre ses fans. La talentueuse chanteuse de 31 ans, qui est suivie par près de 29 000 personnes sur Instagram, documente sa vie d'artiste quasiment quotidiennement. On peut ainsi la voir poser avec ses chiens, lors d'un concours d'équitation, mais aussi lorsqu'elle essaye un look différent. C'est ce qu'il s'est passé, le 15 juillet 2019, lorsqu'elle a dévoilé un selfie d'elle avec les cheveux rose fluo. Collier de coquillages, boucle d'oreille arc-en-ciel, sans maquillage : le nouveau style de Sophie Tapie étonne autant qu'il plaît.

Il y a quelques jours, elle avait déjà montré sa chevelure flamboyante au détour d'une photo publiée sur Instagram. "J'ai tellement hâte de tous vous retrouver pour mon concert à la gaypride de Montpellier le 20 juillet", avait-elle fait savoir en légende du cliché. Une pluie de compliments s'est abattue sur la section commentaire de la photo. Certains internautes ne manquent pas faire part de leur joie concernant la relaxe du père de la chanteuse, Bernard Tapie, dans l'affaire du Crédit lyonnais.

En effet, le 9 juillet 2019, l'homme d'affaires était relaxé, après plus de dix ans de bras de fer judiciaire. "C'est une immense satisfaction et une grande libération", avait alors confié l'avocat de Bernard Tapie, Me Hervé Temime. Une grande victoire pour celui qui est atteint d'un cancer de l'estomac. "À cause de ma voix, on a découvert que j'avais à nouveau des nodules qui étaient contaminés, donc j'ai des métastases. On va recommencer, la chimio, la radiothérapie. Ça fait partie des choses que l'on a lorsque l'on a le cancer", avait-il fait savoir en mai 2019. Nul doute qu'il pourra compter sur le soutien inconditionnel de sa fille dans ces moments difficiles.