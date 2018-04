Sophie Tapie encourage l'OM à sa façon... en petite culotte

Dans un précédent post, la fille de Bernard Tapie avait adressé un message pugnace relatif à la maladie de son père et le combat qu'il mène et lui a coûté les trois quarts de l'estomac. "Quoi qu'il se dise, quoi que les gens pensent, nous continuons à nous battre. Merci à ceux qui nous soutiennent #mydadisahero #fuckcancer #proud #tetehaute #mydad #mydadisawesome #fighting #family", avait-elle publié, posant de dos avec une veste en jean sur laquelle trônait Popeye et était inscrite "Je suis une Tapie."