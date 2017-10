Sophie Tapie souriante et apaisée aux côtés d'Ophélie Meunier et Fleur Pellerin

À 74 ans, son père, l'homme d'affaires Bernard Tapie, souffre d'un cancer de l'estomac qui touche également l'oesophage. Mais l'ancien président de l'OM se bat comme un lion et c'est un visage souriant que sa fille Sophie (29 ans) affichait il y a quelques jours à l'inauguration de la nouvelle boutique Fusalp à Paris.

Fusalp, c'est une success story à la française comme Bernard Tapie les aime. Elle démarre par une grosse embrouille au sein des héritiers Lacoste qui se solde par la vente de la marque au groupe suisse Maus. Début 2014, Sophie Lacoste et son frère Philippe se lançaient dans une nouvelle aventure et décidaient d'investir dans une petite marque historique de vêtements de sports d'hiver, basée à Annecy : Fusalp. Il y a deux ans, la première boutique ouvrait en plein coeur du Marais. Puis deux autres dans la capitale avant cette quatrième inaugurée le 28 septembre au 155 boulevard Saint-Germain, dans le 6e arrondissement.

La chanteuse Sophie Tapie faisait partie des invités, d'autant que son grand neveu, Rodolphe Michaux Tapie, a intégré l'entreprise Fulsap en septembre. Les deux jeunes gens ont pris la pose sur un télésiège au milieu de la boutique aux airs de chalet de montagne. À leurs côtés, des invités aussi différents que l'actrice Sylvie Testud, Sylvie Hoarau et Aurélie Saada du duo musical Brigitte, ou encore l'ancienne ministre Fleur Pellerin. Sophie Lacoste et Alexandra Fauvet, directeur général de Fusalp, étaient également ravi d'accueillir le chef Jean-François Piège, Zinedine Soualem et Caroline Faindt, Cendrine Dominguez, la photographe Sonia Sieff et l'animatrice de Zone Interdite, Ophélie Meunier. La professionnelle des relations publiques Sylvie Harcelin s'est également investie dans cette inauguration en plein du plus mythique des quartiers de Paris.