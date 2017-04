Sophie Thalmann a accouché ! L'ex-Miss maman pour la 3e fois...

Sophie Thalmann (40 ans) a de quoi être heureuse. Notre ex-Miss France 1998 vient de mettre au monde son troisième enfant !

Selon nos confrères de Closer.fr, la sublime Sophie a donné naissance à un petit garçon - dont on ignore le prénom pour l'instant - mercredi 6 avril. L'ex-reine de beauté, mariée au jokey belge Christophe Soumillon, était déjà la maman d'un petit Mika (8 ans) et d'une petite Charlie (11 ans).

Le 22 mars dernier, interviewée par nos confrères de Gala, Sophie Thalmann confiait à propos de cette grossesse : "L'idée d'une dernière grossesse à 40 ans occupait mon esprit depuis longtemps, mais nous n'avons pas forcé la nature. Nous avons eu la chance que la vie nous rattrape. Ce troisième bébé, c'est un peu le cadeau que nous nous faisons pour nos dix ans de mariage."

De plus, si Sophie et Christophe ont été fous de joie à l'idée d'accueillir un 3e enfant, la dynamique quadra avait indiqué alors que ses deux plus grands n'étaient pas en reste : "Mika était fou de joie à l'idée d'accueillir un petit frère, il espérait même qu'il arrive dès le lendemain ! Charlie s'est montrée plus réservée. Elle aurait préféré une petite soeur, mais elle a fini par réaliser qu'elle n'aurait pas à partager ses jouets ni sa salle de bain."