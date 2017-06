Sophie Thalmann comblée, présente son bébé Robin au côté de Mika et Charlie

Le 6 avril dernier, Sophie Thalmann donnait naissance à son troisième enfant, un petit garçon prénommé Robin. Si depuis, la Miss France 1998 avait annoncé qu'elle se présenterait avec lui au Prix de Diane Longines le 18 juin, elle n'avait jamais posté de photo officielle du nourrisson. C'est désormais chose faite !

Sur Twitter, la jeune maman de 41 ans a publié une photo de famille où l'on peut voir le petit Robin, 2 mois à peine, avec ses deux parents, Sophie Thalmann et le jockey Christophe Soumillon, ainsi que Mika (8 ans) et Charlie (11 ans), les deux autres enfants du couple. Un cliché posté dans le cadre de la fête des Pères et non du Prix Diane Longines pour lequel l'ancienne Miss France devait tenir le rôle de présidente du jury du concours élégance. "Bonne fête à un merveilleux papa @CSoumillon qui tous les jours travaille dur pour sa famille et qui est toujours présent pour elle", a loué la belle maman poule, visiblement comblée.