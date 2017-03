Sophie Thalmann enceinte face à Karine Ferri décolletée pour Les Bonnes Fées

Nombreuses sont les Miss France à avoir ébloui le premier Gala de charité organisé au profit de l'association Les Bonnes Fées (qui a principalement pour but de venir en aide aux personnes les plus démunies, atteintes de maladies et/ou isolées), parmi lesquelles Sophie Thalmann.

Miss France 1998 a fait le déplacement à l'hôtel d'Évreux situé place Vendôme à Paris, lundi 20 mars. L'occasion pour les photographes présents lors de l'événement d'immortaliser son beau baby bump. La compagne de Christophe Soumillon est en effet enceinte de son troisième enfant (elle est déjà l'heureuse maman de Charlie, 11 ans, et de Mika, 8 ans) et a fait sensation dans sa longue robe moulante bleu nuit à l'imprimé fleuri, fendue sur la cuisse. Seule ou en compagnie de la directrice générale de la société Miss France et présidente de l'association Sylvie Tellier et de l'animatrice de M6 Ophélie Meunier (choisie pour animer le dîner de gala), elle irradiait.

Karine Ferri aussi peut se targuer d'avoir fait une entrée remarquée grâce à sa sublime robe noire et décolletée signée Frédéric Alzra. Étaient également présents l'animatrice de TF1 Sandrine Quétier, le présentateur du JT de TF1 Jean-Pierre Pernaut (venu soutenir sa femme Nathalie Marquay, Miss France 1987), la créatrice de mode Chantal Thomass, le footballeur Rio Mavuba et sa femme Élodie, le juré de Danse avec les stars Chris Marques et l'humoriste Jarry. Ces derniers se sont d'ailleurs offert une photo avec Miss France 2016 et Miss Univers 2016 Iris Mittenaere.

Le dîner a permis de récolter 70 000 euros. Une belle somme qui sera reversée à l'Institut de cancérologie de Lorraine à Nancy pour l'ouverture d'une maison des fées au sein du centre. Elle financera également l'achat d'un microscope nouvelle génération pour permettre un meilleur dépistage du col de l'utérus à l'hôpital René-Huguenin.