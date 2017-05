Sophie Thalmann maman : "Ce bébé nous a redonné du pep's"

Devenue maman pour la troisième fois en avril dernier, Sophie Thalmann savoure cette nouvelle maternité survenue pendant sa quarantaine (elle a eu 41 ans, le 7 mai). Un enfant qui est venu apporter un nouveau souffle à sa vie de famille...

Interrogée par Gala sur l'arrivée du petit Robin dans sa vie, Sophie Thalmann a confessé qu'elle doit le plus souvent gérer seule son clan même si son mari, le jockey Christophe Soumillon essaye d'y mettre du sien. "Sa carrière de jockey ne durera pas éternellement [il veut à nouveau devenir Cravache d'or cette année, ndlr]. Dans quelques années, nous pourrons passer plus de temps ensemble. En attendant, dès qu'il rentre, il s'occupe beaucoup de Robin. Ce bébé est un élixir de jeunesse.Il nous a redonné du pep's. Je conseille à toutes les mamans de tomber à nouveau enceinte à quarante ans !", dit-elle.

Sophie Thalman, déjà maman de Charlie (11 ans) et Mika (8 ans), a abordé cette nouvelle grossesse avec sérénité et a même eu la chance d'être épargnée par les désagréments qui y sont souvent liés. "A quarante ans, on stresse quand même beaucoup moins ! L'émotion, en revanche, est toujours la même. Tenir un bébé c'est magique (...) J'ai eu énormément de chance : pas de nausée, toujours en forme", a-t-elle raconté. Si elle compte rester encore "trois mois à la maison", l'ancienne Miss, qui fait confiance à son mari pour se remettre en forme, compte bien revenir au travail car elle n'aime pas l'oisiveté. Elle va d'ailleurs travailler avec une marque d'équitation.

L'interview de Sophie Thalmann est à lire en intégralité dans Gala en kiosques le 17 mai 2017.

Thomas Montet