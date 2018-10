Sophie Thalmann, maman poule : "Ma fille est dyscalculique, mon fils dyslexique"

Le 7 octobre dernier, Sophie Thalmann s'est confiée sur sa vie de famille en marge du prix de l'Arc de Triomphe qui se déroulait dans l'enceinte de l'hippodrome de Longchamp. Venue soutenir son mari le jockey Christophe Soumillion – qu'elle a rencontré dans ce même hippodrome quinze ans plus tôt –, Miss France 1998 a raconté à Gala les durs entraînements de son époux et les pépins ses enfants Charlie (13 ans) et Mika (bientôt 10 ans).

"On ne se rend pas compte de l'effort physique fourni par les jockeys qui sont des sportifs de haut niveau. Christophe s'entraîne sans cesse", a commencé l'ex-reine de beauté très amoureuse du papa de leurs trois enfants (le couple a accueilli un petit Robin en avril 2017). Aussi, si Christophe Soumillon (1,73 m pour 54,5 kg) s'adonne au triathlon, au trek et au running quand il ne monte pas à cheval, il fait aussi très attention à son alimentation pour ne pas s'alourdir. "Comme les boxeurs, il vit avec sa balance et se pèse matin et soir. Je lui cuisine des crudités, des lentilles, des carottes. Il a appris à se connaître et ne peut se permettre le moindre écart", a-t-elle révélé.

Si Sophie Thalmann (42 ans) est aux petits soins pour son époux, elle n'en reste pas moins une maman très attentive aux besoins de ses enfants... surtout quand ses aînés connaissent des petites difficultés d'apprentissage. "Je ne chôme pas avec la course aux rendez-vous chez les spécialistes : ma fille est dyscalculique [un trouble sévère dans les apprentissages numériques, NDLR] et mon fils est dyslexique !", a-t-elle expliqué.

