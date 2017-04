Sophie Thalmann maman pour la 3e fois, son fils s'appelle...

A 40 ans, Sophie Thalmann (Miss France 1998) a donné naissance à son troisième enfant. Si l'on savait déjà qu'il s'agit d'un garçon, le site de Paris Turf révèle le prénom de celui-ci et son poids. Il s'agit d'un petit Robin, qui pèse 3,150 kg. "Le bébé se porte bien, tout comme la maman", précise-t-il. Robin est né lé 6 avril dernier pour le plus grand plaisir de ses parents, Sophie Thalmann et son mari, le jockey belge Christophe Soumillon, mais aussi Mika (8 ans) et Charlie (11 ans), les deux autres enfants du couple.

Radieuse pour sa participation au premier gala de charité organisé au profit de l'association Les Bonnes Fées, Sophie Thalmann s'était confiée sur cette troisième grossesse qu'elle a voulu discrète mais qu'elle ne pouvait plus cacher. "L'idée d'une dernière grossesse à 40 ans occupait mon esprit depuis longtemps, mais nous n'avons pas forcé la nature. Nous avons eu la chance que la vie nous rattrape. Ce troisième bébé, c'est un peu le cadeau que nous nous faisons pour nos dix ans de mariage", avait-elle avoué à nos confrères de Gala.

Une naissance très attendue par Mika et Charlie : "Mika était fou de joie à l'idée d'accueillir un petit frère, il espérait même qu'il arrive dès le lendemain ! Charlie s'est montrée plus réservée. Elle aurait préféré une petite soeur, mais elle a fini par réaliser qu'elle n'aurait pas à partager ses jouets ni sa salle de bain."