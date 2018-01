Sophie Thalmann, sa violente chute à ski : "Je me suis retrouvée dans le ravin"

Sophie Thalmann (41 ans) a connu une fin d'année 2017 très douloureuse.

Comme elle l'a indiqué sur Instagram le 26 décembre dernier, notre ex-Miss France 1998 s'est fracturé le bras alors qu'elle skiait en famille à Saint-Gervais-les-Bains en Haute-Savoie. "Je me suis retrouvée dans le ravin sans plus pouvoir bouger avec une douleur atroce", a-t-elle tout récemment confié à nos confrères de Gala.

Heureusement, la compagne du jockey Christophe Soumillon a pu compter sur le soutien de son fils Mika (9 ans) qui a su gérer la situation comme un grand. "Du haut de ses 9 ans, il n'a pas perdu son sang-froid. Il s'est mis au bord de la piste, il m'a parlé calmement, le temps que les secours arrivent, sans jamais paniquer."

Pour rappel, la jolie maman de Charlie (12 ans), Mika et Robin (9 mois) avait annoncé au lendemain de Noël en légende d'une radio de son bras : "Vous avez commandé quoi vous à Noël ? Moi le papa Noël m'a offert une jolie plaque et des vis ! Je n'en demandais pas tant ! Vive le ski ! Soyez prudents sur les pistes. En ce qui me concerne, première fracture de ma vie, je vais devoir me faire chouchouter par ma petite famille car je ne peux plus rien faire. Prenez soin de vous #viveleski #accident #fracture #repos #finilesvacances."