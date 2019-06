Sophie Thalmann : Son petit Robin vole la vedette à Simon Baker au Prix de Diane

Dimanche 16 juin, l'hippodrome de Chantilly accueillait le prestigieux Prix de Diane Longines 2019. De nombreuses personnalités ont fait le déplacement, à commencer par Simon Baker, ambassadeur des montres Longines, ou encore Sophie Thalmann, présidente du jury qui élit Mademoiselle Diane, la jeune femme la plus élégante du jour. Et notre ancienne miss France, passionnée d'équitation, avait un invité spécial.

Lors du photocall, Sophie Thalmann a pris la pose avec le couturier Christophe Guillarmé qui l'a habillée pour l'occasion. Elle portait une grande jupe rose en soie, un haut de dentelle brodée et un grand chapeau assorti. Et à ses côtés se trouvait un petit bonhomme adorable dans son costume, son fils Robin. L'épouse du jockey Christophe Soumillon est en effet venue avec leur petit dernier, âgé de 2 ans seulement. Robin a pris la pose comme un grand avec sa maman et la star du Mentalist. Pour rappel, Sophie Thalmann et son époux sont également les parents de Charlie (13 ans) et de Mika (10 ans).

L'élégance à la française

En marge de la célèbre course qui sacre la meilleure pouliche de 3 ans, un concours de chapeau est organisé à l'hippodrome. Selon Le Parisien, 270 jeunes femmes ont participé cette année. Le jury présidé par Sophie Thalmann a distingué Abigael Lopez Cruz, élue Mademoiselle Diane 2019. "Symboliser l'élégance à la française dans un cadre aussi prestigieux est un rêve", a déclaré cette Mexicaine de 37 ans, en France pour une mission humanitaire. Simon Baker lui a remis une montre Longines, en présence de Charles Villoz et Matthieu Baumgartner, vice-présidents de l'horloger suisse, ainsi que d'Édouard de Rothschild.

Lors de cette belle journée, Clara Luciani s'est produite devant un parterre de personnalités comme l'actrice et productrice Julie Gayet, la trop rare Anne Parillaud, les actrices Julie de Bona, Louise Monot et Vanessa Guide. L'ancien top Irene Salvador, qui fut membre du girls band Les Models, les superbes Annabelle Belmondo et Carla Ginola, étaient de la partie. Impossible de rater également le charmant duo que composaient Iris Mittenaere et sa mère, Laurence Druart.

Le Prix de Diane Longines 2019 a été remporté par Channel et son jockey de 26 ans, Samuel de Barros. C'est une première pour le jeune homme qui a réalisé dimanche "un rêve de gosse".