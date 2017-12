Sophie Thalmann victime d'une fracture au ski : "Avec un bébé, pas facile..."

Et l'ancienne reine de beauté de poursuivre : "Soyez prudents sur les pistes. En ce qui me concerne, première fracture de ma vie, je vais devoir me faire chouchouter par ma petite famille car je ne peux plus rien faire. Prenez soin de vous #viveleski #accident #fracture #repos #finilesvacances."

Face à cette mésaventure, Sophie Thalmann peut compter sur les nombreux messages de soutien de ses fans lui souhaitant un bon rétablissement. "Merci pour tous vos messages réconfortants. Dans ces cas-là on relativise en se disant que ça aurait pu être pire mais c'est vrai que c'est douloureux ! Je dois être patiente mais avec un bébé pas facile ! Prenez soin de vous je vous embrasse", a-t-elle répondu.