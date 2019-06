Sophie Turner et Joe Jonas : Mariés complices avec Jennifer Lawrence

Sophie Turner et Joe Jones filent le parfait amour ! Le couple enchaîne les apparitions publiques depuis son mariage à Las Vegas. Mardi soir, l'actrice et son époux ont retrouvé Jennifer Lawrence et Jessica Chastain à l'avant-première de X-Men: Dark Phoenix.

Le film sort en France ce mercredi 5 juin 2019 et aux États-Unis le vendredi 7. L'héroïne du film (et de la série Game of Thrones) Sophie Turner en a fêté l'arrivée en salles mardi 4 juin au cours d'une nouvelle avant-première à Los Angeles. L'événement a eu lieu au TCL Chinese Theatre. Sophie Turner s'y est rendue accompagnée de son mari, le chanteur Joe Jonas, et entièrement habillée en Louis Vuitton.

L'actrice avait repéré sa robe lors du défilé Louis Vuitton croisière 2020, le 8 mai dernier à l'aéroport JFK, à New York.