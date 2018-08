Sophie Turner fond en larmes dans les bras de son fiancé Joe Jonas...

Mercredi 15 août 2018, Joe Jonas célébrait ses 29 ans. A cette occasion, le chanteur américain est réapparu dans les rues de New York au bras de sa chérie Sophie Turner. En couple depuis près de deux ans et fiancés depuis octobre 2017, l'ex-membre des Jonas Brothers et l'actrice de Game of Thrones profitaient de cette journée pour se promener et faire quelques emplettes lorsque la jeune femme de 22 ans a soudainement été prise d'une crise de larmes...

Téléphone en main, Sophie Turner n'a pu contenir ses sanglots tandis que son chéri essayait de la consoler du mieux qu'il pouvait. On pourrait penser que la jolie blonde venait de recevoir une mauvaise nouvelle au bout du fil, elle qui avait été vue quelques minutes auparavant en train d'afficher un beau sourire. Mais le contexte est tout autre, comme elle l'a elle-même révélé sur Twitter.

Alors que les fans s'inquiétaient de la voir si contrariée, Sophie Turner a expliqué qu'elle s'était mise à pleurer en raison de douleurs abdominales liées... à ses menstruations ! "Heureusement que j'ai un fiancé aimant. Les règles sont une plaie", a-t-elle écrit le 16 août. Apostrophée par une fan qui s'est moquée de la situation ("t'es vraiment en train de nous dire que c'est pour ça que tu pleurais ? blague suivante !"), Sophie Turner a immédiatement clôturé la conversation. "Meuf, on voit que tu n'as jamais eu de crampes." Boum !