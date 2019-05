Sophie Turner séparée de Joe Jonas : Elle raconte "le pire jour" de sa vie

Ils avaient surpris tout le monde en organisant un mariage surprise à Las Vegas, le 1er mai 2019. Sophie Turner et son époux, Joe Jonas, s'étaient en effet dit "I do" devant un sosie d'Elvis. En couple depuis plus de trois ans, ils avaient annoncé leurs fiançailles quelques mois auparavant. Seulement, l'idée de s'engager, surtout à 23 ans, a été effrayante pour l'actrice de Game of Thrones. C'est en tout cas ce qu'elle a confié au Sunday Times, le 19 mai 2019.

Sophie Turner révèle qu'elle et son mari de 29 ans ont connu un bref passage à vide avant de s'unir qui les a poussés à se séparer pendant vingt-quatre heures. "C'était le pire jour de nos vies. Un instant, on a eu très peur, on a douté, et le lendemain, nous nous sommes dit 'ça n'a pas d'importance'", explique-t-elle au magazine britannique.

L'inoubliable interprète de Sansa explique également que sa rencontre avec Joe Jonas a été salvatrice. À l'époque, elle n'a que 20 ans et connaît des difficultés. "Il m'a dit 'Je ne peux pas être avec toi tant que tu ne t'aimes pas toi-même, je ne peux pas te voir m'aimer plus que tu ne t'aimes toi-même.' Je pense qu'il m'a sauvé la vie d'une certaine manière", confie Sophie Turner, qui dit avoir subi beaucoup de stress et de pression. "J'ai traversé des phases où j'étais vraiment mal dans ma tête. Durant un an, à cause du stress, je n'ai même pas eu mes règles. Il m'a aidée à m'aimer moi-même. C'était très important", poursuit-elle. Aujourd'hui, le couple semble très épanoui. Ils sont apparus très amoureux lors du Met Gala et s'apprêtent à se marier, cette fois en bonne et due forme cet été, en France.