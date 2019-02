Sophie Vouzelaud, jeune mariée heureuse avec Fabien : L'ex-Miss aux anges !

Le 18 août 2018, Sophie Vouzelaud épousait son chéri Fabien à Saint-Junien (Haute-Vienne).

Six mois plus tard, l'ex-première dauphine sourde de Rachel Legrain-Trapani (Miss France 2007) est toujours sur son petit nuage et le fait savoir publiquement. Sur Instagram, ce 18 février 2019, la belle de 31 ans a écrit en légende d'une photo datant du jour de son union avec son chéri Fabien Boutamine, un conseiller financier de 30 ans : "Déjà six mois aujourd'hui ! #bonheur #love #amour #smile"

Pour rappel, en ce qui concerne sa robe de mariée blanche à bustier, l'ex-candidate de Danse avec les stars 6 avait fait appel à Cristina Cordula pour trouver son bonheur. En effet, Sophie avait participé à l'émission La Robe de ma vie (M6), accompagnée de Geneviève de Fontenay, pour dégoter la tenue de ses rêves.

En août 2016, elle apparaissait également au côté de Fabien dans Chasseurs d'appart'. Le couple était à la recherche d'un bien d'au moins 140 m², avec de grandes pièces ouvertes et dans un style moderne, tout ça pour un budget de 450 000 euros grand maximum, à Limoges.