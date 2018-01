Soprano à l'époque de la terminale S : Le chanteur se dévoile au lycée

Très populaire auprès des Français, Soprano s'est vu confier une mission de la plus haute importance : celle d'écrire l'hymne 2018 des Enfoirés. C'est ainsi qu'est né On fait le show que la joyeuse troupe reprend à l'unisson sur la scène du Zénith de Strasbourg depuis le 16 janvier et ce jusqu'au 21.