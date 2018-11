Soprano et sa femme Alexia : "Au début, elle ne voulait pas de moi"

Des centaines de milliers de fans écoutent sa musique mais une seule femme a su conquérir son coeur. Marié depuis 2006 à Alexia, avec qui il a eu trois enfants – Inaya (née en 2007), Lenny (en 2009) et Luna (en 2012) –, Soprano ne s'affiche jamais avec elle. Madame ne souhaite pas être exposée, ni publiquement ni sur les réseaux sociaux.

Alors qu'il sort son nouvel album Phoenix ce vendredi 9 novembre 2018, le même jour que la diffusion de The Voice Kids sur TF1, où il occupe le poste de coach aux côtés d'Amel Bent, Jenifer et Patrick Fiori, Saïd M'Roumbaba (le vrai nom de Soprano) accorde une interview au Parisien. Le chanteur de musique urbaine de 39 ans se confie sur sa vie privée et sur sa femme, racontant les prémices de leur histoire : "Au début, elle ne voulait pas de moi car je faisais de la musique. c'est moi qui l'ai grattée (rires)." Soprano ne répondait pourtant pas aux critères recherchés par la future mère de ses enfants. "Elle cherchait un mec à la maison et moi, je ne suis jamais là, avoue-t-il. Après, elle reste avec moi parce que je suis trop beau gosse (il explose de rire)."

Le chanteur originaire de Marseille "refuse la couverture des magazines people" pour préserver sa vie de famille et respecter l'anonymat d'Alexia : "Ma femme n'a rien demandé, elle est juste tombée amoureuse d'un mec connu." Parce que Soprano ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, cette protection de sa vie personnelle lui permet de régler d'éventuels obstacles en privé. "Si j'ai un problème un jour dans mon couple, je ne veux pas que tout le monde s'en mêle", conclut-il.

L'intégralité de l'interview de Soprano est à retrouver dans Le Parisien du 9 novembre 2018.