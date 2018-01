Soprano fête ses 39 ans : Il a reçu un cadeau touchant de sa fille

Quel est le point commun entre Soprano et Jul ? Les deux chanteurs originaires de Marseille sont nés le même jour, le 14 janvier. Sauf que le premier approche de la quarantaine alors que le second n'a que la trentaine en ligne de mire.

Impuissant face au temps qui passe, Soprano a pu se consoler pour son 39e anniversaire grâce à un cadeau adorable, une déclaration d'amour exprimée via une création artistique personnelle. Touché par ce présent très spécial, Soprano l'a partagé avec ses 1,1 million d'abonnés. Fait rare puisque l'interprète de Roule ne partage presque jamais aucun élément privé. Il n'a jamais dévoilé le visage de ses trois enfants – Inaya (née en 2007), Lenny (en 2009) et Luna (en 2012) –, tous les fruits de son amour pour sa discrète épouse Alexia qui ne veut pas être exposée. L'ex-membre de Psy4 De La Rime ne précise d'ailleurs pas laquelle de ses deux filles a réalisé le dessin-cadeau d'anniversaire sur lequel est inscrit "I love dad", "Pour le meilleur", "papa", "love", bisous" et son vrai prénom "Saïd". "Quoi ? Mon anniversaire ? Ah non je crois pas, quoi 39 ? Mais qu'est-ce que tu me racontes là (voice Arnold et Willy lol) non on ne dit pas à son papa wesh mon vieux ! On dit qu'il est beau costaud jeune intelligent raffiné talentueux cartésien... mais pas wesh mon vieux ma fille ! Quoi ? Un cadeau ? Ohhhh quel beau dessin. Merci ma fille. bon ça va toi tu peux me dire wesh mon vieux juste pour ça #familytime #hbd merci à tous pour vos messages #jevoulove", commente Soprano en légende.